Así está hoy la dulce hija de Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo están más enamorados que nunca. Desde el primer momento en el que se conocieron, la actriz y el cantante no pudieron quitarse la mirada de encima. El flechazo fue mutuo.



De acuerdo con sus propias declaraciones, ambos se encontraron durante una noche de teatro. Aunque en aquel momento no sucedió nada, ya que la intérprete se encontraba en pareja, ambos se gustaron.



Al tener un amigo en común, Violeta le reveló que le parecía lindo el amigo que había invitado aquella noche al teatro. Para sorpresa de ella, su amigo le confesó que Juan también había quedado impresionado con la belleza de ella.



Luego de seis meses, cuando la actriz finalmente se encontraba soltera, decidieron comenzar a escribirse. Cuando tuvieron la primera cita, la argentina no pudo negar la atracción que sentía hacia él.



Desde aquel momento, hace siete años, la pareja se encuentra unida y muy enamorada. Juntos han vivido grandes momentos, pero el preferido de ellos fue el nacimiento de su pequeña hija, Lila.

Fuente: Instagram - violeurtizberea

Cómo luce actualmente Lila, la hija de Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

En 2019, Violeta Urtizberea dio a luz a Lila. Este llamativo nombre surgió tras dos peticiones que tenían los padres primerizos: querían que sea un nombre corto como el de él, pero que estuviera relacionado con ella.



La presentación de la pequeña se realizó a través de Instagram, donde la actriz decidió compartir una dulce fotografía con la niña. "La primavera me regaló la flor más hermosa, Lila", escribió en la descripción.



Fuente: Instagram - violeurtizberea

En la imagen aparece la bebé en brazos de su mamá, quien le sostiene con mucho amor y cuidado su cabecita. Ambas se están observando atentamente, logrando así una postal muy conmovedora.



Por supuesto, en el posteo también habló sobre su pareja. "Juan Ingaramo, el padre y el amor de mi vida", escribió la actriz. Desde aquel momento, ya ha pasado mucho tiempo y Lila ya no es la pequeña bebé de la imagen.







Aunque los artistas son muy reservados sobre su vida privada, siempre comparten imágenes sobre su relación y sobre su única hija. De esta manera, los usuarios pudieron ver cómo fue cambiando la niña.



Actualmente, Lila luce mucho más grande. Es una niña muy bonita y simpática que logra enamorar constantemente a los usuarios. Principalmente con su característico cabello, repleto de rulos.



Al tener dos padres muy divertidos no caben dudas de que la pequeña también disfruta de la vida como Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo. En diferentes publicaciones, se puede verla haciendo caras graciosas y protagonizando momentos inolvidables.

Fuente: Instagram - violeurtizberea

Por supuesto, ¡Lila también tiene mucho estilo a la hora de vestirse! Al igual que sus padres, la niña luce atuendos que llaman mucho la atención y que son muy modernos. Sin dudas, es toda una estrella.

