Cuál fue la mujer que provocó el divorcio de Nito Artaza y Cecilia Oviedo: "Lo vieron en..."

Escándalos eran los de antes, gente. O, al menos, las polémicas relaciones “impropias” se extendían a lo largo de los años, quizás porque no existían las redes sociales, ni los celulares con cámara, siempre indiscretos y una amenaza constante para quienes viven su romance en la clandestinidad.

Esta es la historia de Nito Artaza y sus dos mujeres: Cecilia Oviedo, su esposa durante 18 años y mamá de su hijo Leandro, y de otra Cecilia, Milone, su actual pareja, con quien se casó en 2017 pero con quien empezó una relación a escondidas en 1999.

Sí, antes de estrenar el nuevo milenio, Artaza y Milone ya estaban juntos, flechados, enamoradísimos, desde que cruzaron miradas en la obra Boeing Boeing. Todo un viaje que significó, para ella, años y años de escuchar promesas de pronta separación de parte de su amante. Y, para él, una trama de engaños y de doble vida del que no podía salir.

Atrapado entre excusas, promesas y mentiras en su casa, Nito le perjuró una y mil veces a Milone que esta vez sí, se iba a separar. Sin embargo, a pesar de que vivía en crisis con Oviedo, al cómico le costaba animarse a dar el paso. Y mientras el matrimonio era una pura fachada, la morocha lo esperaba.

Siete años lo bancó la ex Gasoleros a Artaza... ¡siete! Incluso llegó a irse a vivir a España. Hasta que a principios de 2007, la actriz y cantante se hartó y ventiló ante las cámaras de TV todos los detalles de su larguísima historia de amor prohibido. Muy angustiada, contó su calvario y aseguró que había recibido amenazas para alejarse del hombre.

“Fue un 2 de abril de 2007, un feriado, no me olvido más porque estábamos en casa con mi hijo, televisión prendida, y se sienta Cecilia a contar todo; y yo no sabía nada”, reveló la esposa engañada, sobre esa tarde en la que se encontró a la amante de su marido sentada con Viviana Canosa.

Nito y Milone siguieron sus caminos, pero el cómico se separó. De repente, la relación recobró sus bríos y los amantes volvieron a encontrarse, ya desde otro lugar, sin nada que ocultar. Finalmente, en 2017 decidieron casarse en Corrientes y formalizar esa relación que, con el tiempo, incluso pudo aceptar la ex de Artaza.

"Me enteré del 80 por ciento de la historia de ellos por televisión. Y durante muchos años pensé que ella había inventado lo de las amenazas para contar algo que le explotaba por dentro. Fue una bomba verlo por tele", dijo alguna vez la actriz, que recuerda haber sentido mucho enojo por tanta exposición.

Pero luego, Oviedo dijo que estudiar astrología la ayudó a entender lo que había pasado y resignificarlo todo. Tanto, que incluso un día se encontró con Milone a almorzar. “Nos comprendimos y lloramos las dos", indicó.

La mujer contó que, luego de ese meeting, su ex la llamó llorando para pedirle perdón. “Pero yo no creo en el perdón. Acá no hay víctimas ni culpables. Mirando hacia atrás, mi matrimonio estaba terminado. Nito manejaba las cosas como podía. Creo que Cecilia siempre fue incondicional con él", sentenció.