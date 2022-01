Por qué se pelearon Viviana Canosa y Jorge Rial: cómo está la relación entre ambos hoy

La pelea entre Viviana Canosa y Jorge Rial es tan legendaria como difícil de resolver. La conductora que comenzó hizo los primeros pasos de su carrera como panelista de su colega en Intrusos, pronto se convirtió en su rival cuando dio el paso hacia el liderazgo de un programa de chimentos llamado Los profesionales, quedando de esta manera las figuras enfrentadas por el triunfo en el rating y la popularidad.

Hace más de diez años, cuando Canosa estuvo como invitada en Duro de domar, llegó a asegurar: "Yo le tuve pánico a Rial durante años. Era una agresión contra mi persona todo el tiempo. Era muy bolu... y perdí muchos trabajos. Pero un día me relajé y me empezó a ir bien. Lo llamé a Rial el año pasado porque no quería tener enemigos".

A su vez en este entonces. Viviana Canosa expresó: "Quedamos en tomar un café, igual no creo que se llegue a concretar nunca. En este momento de mi vida no tengo ganas de pelear con nadie. Ya está, es una etapa terminada. Era como estar peleada con un ex marido. Por eso, decidí llamarlo como una manera de evolucionar en mi vida”.

Viviana Canosa y Jorge Rial.

Sin embargo, una década después, Viviana Canosa se sentó en el programa de Jorge Rial durante el inicio de la cuarentena cuando Intrusos estaba cumpliendo 20 años. Sin embargo, la tregua no duró demasiado ya que según detalló Rodrigo Lussich en septiembre de 2021, la periodista bloqueó a su colega luego de que él la cuestionara duramente por beber dióxido de cloro frente a cámaras.

"Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador. Porque una cosa es equivocarte en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice 'no es así'. Tenés que decir 'me equivoqué'", remarcó Lussich sobre el polémico comprotamiento de Viviana Canosa al ingerir dióxido de cloro.

De esta manera, tras más de dos décadas de enfrentamiento, no hay señales de una reconciliación definitiva entre Jorge Rial y Viviana Canosa. Mientras ella se desplazó en su labor de televisión del mundo de los chimentos al de la actualidad política, su colega intentó dar el mismo paso con su fallida experiencia con TV Nostra (América), que tuvo un fugaz paso por la televisión y significó su final en la pantalla de América.