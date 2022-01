Filtran fotos de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, muy acaramelados en Punta del Este

Desde hace algunas semanas, se habla de un flamante romnce entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin. Esta vez, ya no quedan dudas de los rumores, ya que se filtraron fotos de la pareja muy acaramelada en Punta del Este.

Vicuña venía de protagonizar una polémica ruptura con la China Suárez, y comenzó recientemente su relación con Sulichin, a quien conoció en el bautismo de la hija de Pampita.

Actualmente, tal como captaron las revistas ¡Hola! y Las Últimas Noticias, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin disfrutan de unos días en José Ignacio. Las imágenes en las portadas de ambas publicaciones dan cuenta del feliz momento que atraviesan el actor y la licenciada en marketing.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña en la tapa de ¡Hola!

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin en la portada de la revista chilena Las Últimas Noticias.

Las fotos de los enamorados fueron tomadas durante un almuerzo de la dupla junto a Soledad Fandiño y su nuevo novio, Lucas Langelott, en La Huella.

En estos días, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin dividen su tiempo entre paseos en la playa, reuniones con amigos y según detalla ¡Hola!, ambos pasan mucho tiempo en la posada Tamarindo de José Ignacio, donde se hospeda él.

Noticias Relacionadas Aseguran que la nueva novia de Benjamín Vicuña es una bella amiga de Pampita

La primicia del que perfila como el romance del año la dio Yanina Latorre en Los ángeles de la Mañana (El Trece). "Se llama Eli Sulichin. Es potra, bomba, diosa. No tiene problemas, no es interesada, no es trepadora. Tiene su vida, es tranquila, tiene 32 años, una familia hermosa, es buena gene, labura. Él está fascinado con ella", detalló la panelista.