El motivo que llevó a Florencia Bertotti a dejar su carrera como actriz tras un gran éxito en televisión

Hace varios años, Florencia Bertotti dejó su carrera como actriz tras un gran éxito en televisión. Tra varias especulaciones, ahora salió a la luz el motivo que llevó a la artista a tomar esa terminante decisión.

Bertotti saltó a la masividad con el éxito de Floricienta, de la mano de Cris Morena como productora. Sin embargo, aquel trampolín significó también el principio de su declive en la pantalla chical.

Cuando entre 2009 y 2010, junto a su ex Guido Kazcka produjeron Nini, les cayó una acusación de plagio por parte de su mentora. “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabas de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, sentenció Cris Morena años después del litigio contra Florencia Bertotti.

Florencia Bertotti en sus años de gran popularidad con Floricienta.

En aquel tiempo, además Florencia Bertotti protagonizó una ruidosa separación con Kazcka tras haberse enaamorado de Federico Amador, compañero de elenco en Nini.

Paulatinamente, Florencia empezó a despegarse de su trabajo como actriz, que se fue espaciando con participaciones en series como La dueña, Guapas y Silencio de familia

Actualmente, Florencia Bertotti está dedicada a pleno a su marca de indumentaria para niños. “Si hay algo que disfruto mucho de mi día a día junto a @pancha_ba, es ver cómo cada idea que uno piensa a pulmón se hace realidad. ¡Pero por sobretodo me encanta el ida y vuelta que se genera con cada una de nuestras clientas!”, comentó en un posteo reciente.

Florencia Bertotti, dedicada a su emprendimiento de indumentaria infantil.

Además de mantenerse activa en las redes sociales, Florencia Bertotti abrió un canal de YouTube en el que comparte instancias de su paso por éxitos como Floricienta.

Sobre su conflicto con Cris Morena, Bertotti afirmó hace poco en una entrevista radial: “Nunca volvimos hablar con Cris por el tema de Niní. Creo que está más que claro lo que ella interpretó en esa circunstancia y lo que yo interpreté y creo que cada una actuó en consecuencia. Ya pasó agua abajo del puente y creo que es lo más sano”.