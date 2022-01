El desesperado pedido de Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo expresó su malestar en las redes sociales luego de pasar más de cinco días sin luz en su casa. Ante la preocupante situación, la actriz hizo un desesperado pedido en sus redes sociales.

"¿Alguien de @Edenor que me pueda atender? Hace cinco días que estoy sin luz y no tengo respuesta. Me da bronca tener que exponerlos por acá, pero necesito una solución", expresó.

Luego, en Instagram agregó: #Sin luz y con 40 grados a la sombra. La única manera de pasar estos días es así", señaló junto a una foto en una pileta. "De la reposera al agua, y del agua a la reposera, en modo infinito", expresó.

Hasta el momento, no compartió sí solucionaron su problema. Lo que sí le contó a sus seguidores es que en la mañana de este miércoles le aplicaron el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. "Tercera dosis adentro", escribió.

Recordemos que la actriz anunció a fines de septiembre que está embarazada de su primer hijo durante una de sus presentaciones en Showmatch. "Un pequeño resumen de lo que viví anoche en @showmatch . Fue alucinante poder compartirlo con todos ustedes en vivo y recibir su amor infinito .GRACIAS a la producción @lafliaok @hoppefede @elchatoprada @marcelotinelli por cuidarme tanto y hacerme vivir esta experiencia llena se aprendizaje para mi . Son lo más", escribió Julieta en sus redes.