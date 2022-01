Martita Fort destrozó a Daniel Osvaldo tras encontrarse en un boliche

Mientras Daniel Osvaldo da rienda suelta a su vida de soltero en Miami, un encuentro con Martita Fort en un boliche terminó en una dura acusación de la hija de Ricardo Fort contra el exfutbolista.

Este martes en el programa Es por ahí (América), Guido Zaffora contó que accedió a detalles desde el entorno de Martita Fort: "Hablé con los amigos de Marta. Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'".

Luego, el columnista agregó: "Esto es exclusivo, palabra de Martita Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién era el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones. Se acercó pero yo no sabía quién era el viejo ese".

Hace un par de semanas, Daniel Osvaldo quedó envuelto en una escandalosa separación con Gianinna Maradona. En el mencionado programa, Záffora había contado que la ruptura se produjo en vísperas de Año Nuevo. "El 30 hubo una pelea intensa en el departamento que compartían. Una discusión a los gritos y reproches. Se dijeron cosas irreproducibles... Lo que me cuentan es que Gianinna le decía a Daniel 'no podemos salir todas las noches, estamos con mi familia. Están mi mamá, Dalma, Benjamín. Guarda con cómo venís… Sos una persona pública, Daniel, cuidate’", contó el panelista.

Pero eso no fue todo. Luego trascendió que Daniel Osvaldo protagonizó una pelea en un boliche de Miami. Mientras que tanto él como Gianinna, dejaron de seguirse en Instagram.

La hija del Diez dio de baja su actividades en las redes sociales durante un par de días, pero empezó a publicar frases de desamor. Por su parte, Daniel Osvaldo hizo lo mismo, y hasta el momento ninguno confirmó oficialmente la separación.