Juana Viale aclaró los tantos sobre su visión política y expresó cuál es su perspectiva para un futuro mejor

Mientras combina descanso y actividad laboral con una gira teatral en Uruguay, Juana Viale accedió en una entrevista a aclarar los tantos sobre su visión política. Además, la actriz expresó cuál es su perspectiva para un futuro mejor.

En diálogo con Domitila Dellacha para LA NACION, Juana Viale habló entre otras cosas de su vuelta al teatro con la obra El ardor, que actualmente se presenta en Punta del Este y otras localidades uruguayas.

"Es muy lindo volver a lo que es el teatro presencial, con el público, a poder sentir la energía, la risa, los silencios. Tener la dinámica de juntarnos para poder ensayar, sumado lo que es una gira que es medio vida de gitanos esto de rodar por distintos lugares de Uruguay, que es un país que yo amo profundamente y vengo desde siempre", enfatizó Juana Viale.

A la hora de hacer un balance personal de este último tiempo, la actriz y conductora destacó: "La verdad es que muy bueno. Soy muy agradecida, he tenido dos años de mucho trabajo cuando justamente en el mundo ha cesado el trabajo para muchas personas. Hubo mucho caos económico, mucho cierre de empresas y de pymes que en la Argentina han sido apaleadas con todo esto, así que más que agradecida vinculándome con un mundo que no era el mío, que es el de la conducción, en un momento difícil. El primer año fue bastante complejo porque el tema era complicado. Era una exposición constante sobre un virus que, al principio, no sabíamos qué era ni de dónde venía, dónde se inició, si había vacunas... En un mundo de desinformación se tenía que ser muy cuidadoso, con muchos invitados del universo de la medicina, política y todo eso creo que nutre. Todo vínculo te conecta con algo, todo te alimenta en algo, y yo no tengo la verdad ni la varita mágica de nada. Estoy acá aprendiendo siempre y creo que es lo que hice, así que balance maravilloso".

Juana Viale en Punta del Este.

Cuando le preguntaron su opinión sobre la clase política y económica de la Argentina, Juana Viale aclaró: "Tengo mi opinión y yo soy ahí un elemento para que vayan a decir lo que piensan, lo que creen, a preguntarles sobre situaciones actuales y concretas y realidades. Pero yo creo que todos los políticos, los economistas, los que caminamos todos los días al trabajo los que somos mamás, los que somos papás, los que somos hermanos, todos, deberíamos tener en una consideración mayor por el prójimo, por el medio ambiente. Si acepto que empiecen a explorar los suelos marítimos para hacer cosas petroleras, no avanzamos. La tecnología tiene que ir por lo sustentable para poder tener así grandes empresas y que el país también económicamente salga adelante y para poder tener trabajos nuevos, no destruyendo el suelo. Esa es mi visión: proyectos que puedan durar más de 20 años, que no pasa nada si es un mandato de cuatro años. Sería mucho más interesante plantear ideas que puedan ser proyectos a largo plazo. Estamos festejando una inauguración de 4 kilómetros de ruta cuando deberíamos estar festejando que tenemos los bosques nativos mejor preservados del mundo. Tengo esa visión política, voy por ese lado y me parece más interesante".

Además, Juana Viale remarcó que no se frustra por los vaivenes de la política. "La frustración sería la inactividad o la inanición de mi pensamiento y de mi accionar, a mí no me frustra, me entristece, pero no me detiene en mi granito de arena", señaló en cuanto a su perspectiva en pos de un futuro mejor.

Finalmente, cuando le preguntaron si volverá a estar al frente de las mesas televisivas de su abuela Mirtha Legrand, Juana Viale respondió: "No tengo idea, te juro. No paro un instante. El día que pueda sentarme en una silla, por ahí sea en el programa".