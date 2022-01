Sabrina Rojas contó cuáles son las trampas que les hizo a sus ex frente al... ¡Tucu López!: "Tuve que..."

Sabrina Rojas y el Tucu López están en una relación amorosa desde hace algunos meses, luego de que la mujer confirmara su separación del actor Luciano Castro, tras muchos años de matrimonio.

Ambos debutaron en la conducción del nuevo ciclo de “Emparejados”. La pareja compartirán este rol durante toda la temporada y recibirá distintos invitados con un ambiente distendido. En su primera emisión, se generó polémica tras las confesiones de la conductora frente a la temática planteada del día: la infidelidad en la pareja.

“Yo creo que todos acá en algún momento hemos necesitado ese recurso para tapar algo. Yo lo he hecho” declaró la actriz. Viendo la cara de su novio ubicado a su lado, continuó: “El me mira con cara de…” poniéndole un tono humorístico a su declaración.

Días atrás se viralizó un video sobre un hombre que se metió en un partido de fútbol ajeno, para que su novia no lo descubra que iba a engañarla. Haciendo referencia a esa situación y con cierta ironía, el Tucu manifestó: “Nunca te vi salir de casa con la camiseta de fútbol diciendo ‘voy a jugar un partido’”.

Así mismo, Rojas insistió en seguir adelante con esta temática y lejos de querer escapar a las acusaciones de su novio, sin pelos en la lengua sentenció: “En algún momento de mi vida tuve que decir ‘ay, qué invento, qué digo’. Tuve que llamar a una amiga para decirle ‘bancame en esta’. A todos nos ha pasado”.

Y el conductor no iba a quedarse callado ante esta polémica confesión de su pareja. Siguió con la conversación que se produjo al aire en “Emparejados”, y preguntó: “¿Ah si? ¿Y cómo te fue?”. Y con un remate fabuloso, Sabrina respondió que le había ido muy bien.

Pero no todo sería color de rosas para la ex de Luciano Castro, ya que cuando preguntaron si perdonarían la infidelidad de su pareja, ella respondió: “A él no, a otro sí”. Sorprendido por la respuesta, el actor de “Sex” soltó su queja con un “Por qué no? ¡Ay no!”.

A pesar de estas ironías que se llevaron a cabo durante el programa, Sabrina Rojas y el Tucu López disfrutan día a día de su relación. Se muestran muy enamorados en sus redes sociales, compartiendo momentos juntos y junto a los hijos de ella con su ex marido.