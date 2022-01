Por qué no se quieren Ángel de Brito y Rodrigo Lussich

Desde que Rodrigo Lussich pasó al frente de Intrusos junto a Adrián Pallares, la tensión entre él y Ángel de Brito se hizo cada vez más evidente. Indirectas y críticas constantes de uno u otro lado encendían la llama de una disputa que cada vez se alimentaba más.

Ahora que el conductor de LAM se despidió del ciclo y de El Trece, se confirmó que el canal se ocupó de conseguir a las dos figuras de América TV para tapar ese hueco que tanto rating le daba, algo que pudo no haber sido bien tomado.

Pero la rivalidad entre de Brito y Lussich no viene solamente por haber llevado al frente el último tiempo los dos programas de espectáculos más importantes de la televisión argentina, y data de mucho antes.

Fue Rodrigo Lussich quien sacó a la luz una anécdota de hace un par de veranos atrás que lo tiene también de protagonista a Ángel de Brito.

Para quienes no lo saben, ambos dos fueron compañeros de trabajo en Los Profesionales de siempre, el ciclo conducido por Viviana Canosa en la pantalla de El Nueve, y allí habría comenzado la mala relación entre ambos.

En medio del conflicto de Nito Artaza y Cecilia Milone por el departamento que alquilaron esta temporada y que se encontraba en pésimo estado, Rodrigo Lussich recordó una situación similar que vivió un verano con Ángel de Brito.

"A nosotros nos pasó cuando fuimos con Viviana Canosa, que nos dieron un departamento muy pequeño y de Brito se quedó con la cama grande”, reveló el uruguayo.

Luego, continuó la historia: ”Hicimos un sorteo y se lo ganó en buena ley pero tan chiquito con semejante cama”. Un comentario que sonó un tanto irónico.

Pero quien se sumó al relato y aportó un dato más a esa anécdota fue Adrián Pallares, que aseguró: ”Eramos tres en un dos ambientes. Nosotros dormíamos en el comedor en una cama marinera”.

Este puede haber sido el origen del conflicto entre los maestros del espectáculo, que constantemente se disputan públicamente con directas e indirectas, como uno de los últimos comentario de de Brito que los mandó a bailar, en referencia al particular momento de Intrusos en que se mueven al ritmo de la música.

"Mienten todo el tiempo. Por qué no siguen bailando en vez de hablar de lo que no saben”, fue el polémico comentario que hizo Ángel de Brito en pleno Wandagate sobre sus colegas y que no pasó desapercibido.

Eso no es todo, Lussich también apuntó el pasado diciembre contra el conductor de LAM y aseguró que “antes de ser un ‘ángel’ prefiero estar muerto. Dios me lleve”. ¡Todo definitivamente mal!