Viviana Canosa mostró sus "lolas y cara nuevas" y explotaron los memes

El 2021 fue un año muy agitado para Viviana Canosa y las últimas semanas no se quedaron atrás, por eso la conductora decidió tomarse unos días de descanso.

La periodista acaba de vivir un fuerte enfrentamiento con Luis Novaresio por defender el accionar el tenista Novak Djokovic, quien quiso ingresar a Australia sin estar vacunado contra el covid.

Si hay algo que dio que hablar Viviana Canosa en el último tiempo fue por su negación total a la pandemia. Por dicha razón, celebró cuando el tenista ganó la batalla judicial que le permitió jugar el abierto de Australia.

Ante tales comentarios en redes sociales, Luis Novaresio, su ex compañero de A24, no pudo evitar responderle: "En serio, pensalo 10 segundos. Te parece que da, persona grande, postear celebrando que Djokovic no se va a vacunar. En serio. Piénsalo”.

Ahora, para alejarse de sus tumultuosos últimos meses, Canosa decidió refugiarse en el campo y tomarse unos días de descanso y distanciamiento del mundo mediático. Sin embargo eso no la dejo exenta de convertirse en tendencia en Twitter.

Todo sucedió cuando la periodista decidió subir una seguidilla de historias de Instagram, en la que se la puede ver súper relajada en traje de baño, con un libro y un mate en la mano.

Lo que llamó la atención de los internautas fue el rostro que lucía Viviana, que directamente se convirtió en blanco de una gran cantidad de memes que la posicionaron como la tendencia número uno del país.

Sus seguidores admiraron cómo se veía su cara sin rastro alguno del paso del tiempo y hasta de cierta manera rejuvenecida. Mientras que recibía cientos de halagos, otros tantos lo tomaron con humor, ironía y maldad, algo que en Twitter sobra.

Así fue que Viviana Canosa que se convirtió en la protagonista de cientos de memes muy particulares que rápidamente se viralizaron: “Esa foto que Canosa me deja azorado. Está agarrando un libro”.

“La Canosa se hizo toda por fuera, por dentro la miserable de siempre”, escribió otro usuario. Mientras que algunos destacaron “lo bien que están puestos esos hilos tensores”.

En cuestión de minutos Viviana Canosa se percató de lo que había pasado. Primero se dio cuenta que era tendencia número uno y preguntó por qué, dado que estaba de vacaciones. Y después agradeció la gran cantidad de mensajes que le llegaban.

“Argentina al palo!!! Argentina”, escribió la periodista en Twitter frente a un comentario que decía “diosa bien argentina”.