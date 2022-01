El osado video de Brenda Asnicar que encendió las redes

Brenda Asnicar se despidió hace mucho tiempo de la estrella teen que fue durante su paso por Patito Feo, la producción éxito que se trasmitió entre el 2007 y el 2008.

Ahora, lejos de aquella famosa y malvada “divina”, la actriz que pasó por varias facetas artísticas se ligó cien por ciento a la música, presentado su último trabajo, Bandida.

Mientras promociona su último disco por la Costa Atlántida, y después de pasar unos días en Punta del Este, Brenda Asnicar sorprendió con una publicación subida de tono en redes sociales.

Muchos duran que quiere provocar a Duki, su ex pareja que hace poco más de un mes blanqueó su relación con Emilia Mernes. Pero toda mujer es libre de ser y hacer lo que quiera y por una misma, ¿no?

Lo cierto es que cuando el trapero número uno de la Argentina confirmó con una apasionada foto su romance con la ex Rombai, la ex Patito Feo compartió dos twits bastante llamativos que fueron considerados para su ex.

“Borrate tarado. No me vengas con un tango llorón”, fueron las palabras que utilizó la artista en la red social del pajarito y ante terrible bomba.

Pero dejando todo eso atrás, Brenda está viviendo un apasionando romance con el polista neoyorkino Adam Justin, lo que hace que tenga que repartir sus días entre nuestro país y el del norte.

Y en su paso por la Costa, la historia de Instagram de la artista se robó todas las miradas y subió un poco la temperatura, si aún es posible subirla más con el caliente verano que estamos viviendo.

Brenda Asnicar se grabó bailando desnuda en la ducha, lo subió a redes sociales y lo musicalizó con una particular canción: "Agüita" de Ráfaga.

SI bien fue un desnudo muy cuidado, Asnicar provocó a sus seguidores y rompió todos los limites de la mencionada red social que muchos cuidados tiene censurando publicaciones subidas de tono.

No es la primera vez que la artista está al borde de pasar todos los límites con sus desnudos. En marzo pasado, cuando presentó su línea propia de lencería, compartió una seguidilla de imágenes que no pasaron desapercibidas.

En cuestión de minutos, la producción sensual se volvió viral y fue censurada por la red social. Sin embargo, Brenda ignoró aquel llamado de atención y volvió a compartir nuevas postales. ¡No le importa nada!