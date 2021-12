La picante reacción de Brenda Asnicar cuando el Duki blanqueó su romance con Emilia Mernes

Poco después de la medianoche, cerca de la 1 de la mañana, el Duki decidió mover el avispero: el cantante de trap, a pesar del silencio que venía llevando, le gritó a los cuatro vientos y contó de una vez por todas contar que está en pareja con Emilia Mernes. Como era de esperar, ¡las redes explotaron!

El ex de Brenda Asnicar lo hizo con una foto a los besos con la ex Rombai (¿qué fue lo que pasó realmente con Neymar?) y un texto que dio que hablar. Sí, el cantante de trap la rompió toda y revolucionó Instagram. Su posteo superó los 2 millones de likes y los comentarios se multiplicaron por miles. Emilia, como era de esperar, le tiró un emoji de un corazón y escribió: "¿Quién será esa divina?". Obvio, ¡era ella!

Toda esta movida puso como loca a Brenda Asnicar, la ex del Duki, quien no se anduvo con chiquitas. No tan fana de Instagram, la cantante y también actriz hizo catarsis vía Twitter con dos mensajes muy potentes a una hora y media que el muchacho subiera su imagen (se recuerda, en plena madrugada de la Argentina): 1) "No me vengas con un tango llorón"; 2) "Borrate, tarado”. ¡Terrible odio!

Asnicar cortó con el Duki (el artista argentino más escuchado en Spotify en 2021) durante la pandemia, hace algunos meses atrás por causas que se desconocen. Habían empezado a salir unos meses antes que se decrete la cuarentena obligatoria por el coronavirus en todo el país, pero todo voló por los aires. “La llegada de Emilia la dejó muy mal parada a Brenda, quien pensó que él no iba a poder olvidarse rápido”, dijeron.

Desde ese momento los dos se tiraron pocas flores, pero nintentaron tener una relación cordial para los medios. En las redes sociales, en cambio, todo el tiempo sus dardos envenenados fueron muy poco sugerentes y corrieron vía tuits.

Al ver todo el escándalo que se armó a su alrededor y ver cómo la defendió su chico, Emilia Mernes escribió en Twitter: "Estoy como para gritarle al mundo que te quiero". El dato: dicen que Neymar dejó de seguirla a Mernes hace un par de meses, cuando la morocha nacida en Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, le dio adiós,

Mernes viene de dos relaciones muy tóxicas antes del Duki, y eso fue lo que contó en su visita a PH, Podemos hablar, el programa de Andy Kusnetzoff. “La pasé mal, muy mal. Llegué a estar 10 kilos debajo de lo que estoy hoy. No tenía vida por culpa de ese chico. No se lo deseo a nadie”, explicó.

Hoy con Brenda Asnicar en escena, esperamos que no haya un nuevo juego de Populares vs Divinas. ¡Los tiempos cambiaron, chicas!