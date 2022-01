Cómo fue el plan de Juan Martín Del Potro para conquistar a Susana Giménez: “Pensó en todo y la…”

Un secreto a voces, una teoría que siempre pululó por el aire y que despertó una atención y un interés descomunal. Por la magnitud de las figuras, por la diferencia de edad, por un sinfín de aristas. El romance de Juan Martín Del Potro y Susana Giménez siempre quedó en el inconsciente colectivo.

Todo esto se remonta a muchísimos años atrás, más precisamente al 2009. Una época de apogeo en la carrera del tenista, ese momento en que tocó el cielo con las manos al consagrarse campeón del Grand Slam de US Open, un verdadero hito para el deporte argentino.

Ahora, qué tiene de actual toda esta trama de la diva y el joven tandilense. La teoría regresó al tapete por un trance complejo que transita Juan Martín, que se vincula con unas deudas millonarias, que se elevan hasta 30 millones de dólares.

Parece que el padre de Del Potro, que falleció hace un año, malversó fondos del tenista, asumió compromisos con decenas de proveedores en diferentes negocios y ahora todas esas empresas le solicitan a Juan Martín que salde las deudas.

Un panorama muy difícil, que provocó que el tandilense se proponga regresar al circuito profesional para volver a recaudar dinero, porque el pago de todo esto le implicaría quedarse literalmente en la bancarrota. Todo esto lo trataron en A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco.

En ese contexto, Flor de la V lanzó una bomba, una información explosiva respecto al affaire que protagonizó Juan Martín con Susana. “¿Sabés como catalogan en Tandil a Del Potro? Como caprichoso sexual, que tiene esa tendencia a que quiere ir por una mujer y va. A mi me contaron la anécdota de Susana, fue así él dijo’ voy por Susana’”, exclamó.

La panelista continuó con su despliegue de datos y detalló el proceso que realizó Juan Martín para llegar hasta Giménez: “Tiene como una cosa muy calculadora, la historia de Susana que muchos dudaban, hablan de cómo lo planeó, cómo la conquistó, cómo la encontró y dónde se vieron”.

Luis Ventura intervino y contradijo a su compañera: “Para mí no fue verdad, fue un juego que le sirvió a todo el mundo, a nosotros tambien”. Mientras Débora D’Amato apoyó a Flor: “Cuántos partidos de tenis viste a Susana sentada en primera fila. No iría a New York porque sí”.

Para cerrar, Florencia volvió a ratificar que dispone de información de veracidad absoluta y explicó: “Yo tampoco lo creía en su momento, pero no dudo de la fuente, porque fue del entorno de él. Llegó a mis oídos, de qué manera se dio todo, el paso a paso de la situación de ese momento y yo aplaudo a Susana”.