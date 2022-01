La fecha de estreno del regreso de Susana Giménez a la ficción en televisión

Después de algunos años alejada de la ficción en la pantalla, Susana Giménez regresa como actriz en una propuesta de Amazon Prime que ya tiene fecha de estreno.

El 11 de marzo será el debut de la serie Porno y Helado, creada, escrita y dirigida por Martín Piroyansky en Amazon Prime Video. La producción cuenta con las actuaciones de Martín Piroyaansky, Sofia Morandi, Nachito Saralegui, Eliseo Barrionuevo, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo y Favio Posca.

Más allá de los sketchs de su programa, la carrera de Susana Giménez tiene algunos hitos como los de La Mary, con dirección de Daniel Tinayre, que fue un fenómeno en el cine de los '70, y en teatro conquistó éxitos con obras como La mujer del año y más recientemente con Piel de Judas en 2015.

“Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie (...). Yo hago uno de los capítulos, un cameo. No soy la protagonista, pero me divierte porque hace más de un año y medio que no hago nada artístico y tenía ganas de hacerlo. Les cuento que... No, no les puedo contar nada más, porque si no nos deschavamos”, había anticipado Susana Giménez a través de un vide en su cuenta de Instagram hace unos meses.

La serie Porno y Helado tiene 8 episodios de 30 minutos de duración, y aumentará el catálogo de producciones latinoamericanas en Amazon Prime Video, donde ya están disponibles títulos como Maradona: Sueño Bendito, El Presidente y La Jauría.

“Estamos muy felices de agregar Porno y Helado a la lista de emocionantes títulos que tenemos planeados para la Argentina y Latinoamérica. Esta divertida historia habla de las desventuras que experimentan las amistades en el mundo moderno y todo hecho posible por un sorprendente elenco”, anticipó Javiera Balmaceda, de Amazon Studios, sobre la serie que se estrenaráa el próximo 11 de marzo.