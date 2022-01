Luis Novaresio hizo una importante aclaración sobre su supuesto cruce con Viviana Canosa

Luis Novaresio y Viviana Canosa quedaron envueltos en una polémica por un supuesto cruce en el que el periodista habría cruzado a su colega por su postura en contra de la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19. Y ahora, el conductor compartió un video para hacer una importante aclaración sobre su punto de vista sobre el tema.

Luego de que Viviana Canosa compartiera una serie entusiastas posteos apoyando al tenista Djokovic y su cruzada en Melbourne (Australia) para participar de un torneo sin estar vacunado, Luis Novaresio arremetió con una serie de cotundentes publicaciones que fueron tomadas como ataques a la comunicadora.

Finalmente, en su canal de YouTube, el periodista publicó un video titulado: No es con Canosa. “Lo primero que quiero decir es que me manifesté en contra de creer que Djokovic es la representación de la libertad y que es una lucha contra una opresión de no sé qué tipo. Quiero decir de movida esto: no tiene nada que ver Viviana Canosa, que es una compañera mía de trabajo por quien tengo afecto. No le estaba hablando a Viviana Canosa cuando hablé de este tema”.

Luego, Luis Novaresio argumentó: “En cualquier sociedad organizada, desde que la organización social existe, hay restricciones a las libertades individuales para poder vivir en comunidad. El hecho de pensar en una sociedad ideal, de una sola persona, supondría la libertad absoluta de esa persona para lo que quisiera. Ya con dos personas existe una restricción de que esta primera libertad de un ser humano no puede afectar de ninguna manera en su libertad a lo que le pasa a la segunda”.

En un tono más crítico, Novaresio siguió: “Me impacta que en Argentina tenemos que discutir que el agua moja. Las vacunas contra el covid sirven, no hay que empezar a recurrir a un médico que en YouTube dijo que por ahí... etcétera y etcétera... hay modos científicos de demostrar la veracidad de una experiencia”.

Luego de establecer una serie de ejemplos que demuestran que tomar una serie de prevenciones, que nadie discute, como no manejar bajo los efectos del alcohol o usar cinturón de seguirdad, sirve para proteger no solo la vida propia sino la del otro, Luis Novaresio concluyó: “Las vacunas sirven, evitan en la enorme mayoría de los casos los desenlaces fatales, evitan las internaciones severas".