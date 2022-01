Florencia Peña reveló la verdad sobre la renuncia a su programa y dio una pista de su destino laboral

Este miércoles en Flor de Equipo (Telefe), Florencia Peña reveló la verdad sobre la renuncia a su programa y por otro lado, dio una pista sobre su destino laboral.

En la tarde del martes, la actriz y conductora sorprendió con un repentino comunicado en las redes sociales anunciando su baja del magazine que conduce en la mañana.

Y ahora frente a cámaras, Florencia Peña agregó: “Yo tomé una decisión de vida que es dejar Flor de equipo con el dolor que me da y todos acá lo saben porque si hay algo que me ha dado felicidad este año y pico fue este programa y la oportunidad de que tuve de convertirme en una conductora porque lo había hecho antes, pero siento que este fue mi master. Además, tuve los mejores compañeros del mundo”.

Luego, Florencia se sinceró: “Se me está complicando la vida, se me están complicando los proyectos de actriz porque yo básicamente soy actriz. Venía negociando con Telefe cuál era la mejor manera de salir y entendimos que el verano era el mejor momento. Yo estoy filmando mi segunda película, termino muy tarde a la noche. Me cuesta, tengo tres hijos. Yo soy muy feliz en este canal y haciendo esto pero siempre fui muy movediza y curiosa y siento que a veces hay momentos en que uno tiene que soltar”..

Además, Florencia Peña hizo un reconocimiento a su equipo de trabajo. “Quiero agradecerles el éxito que hemos hecho porque en algún momento leí que me iba porque nos iba mal. Nosotros ganamos el año pasado, fuimos el programa más visto de la mañana. Vinimos acá con la idea de hacer un programa que nos gustara a todos. Nos hicimos súper amigos, tenemos una relación muy linda. Ayer fue todo un acontecimiento de charlas entre todos. Es importante que sepan que me voy muy feliz”.

Entre lágrimas, Florencia Peña remarcó: “A veces hay una creencia de que uno se va de los lugares cuando fracasa y yo soy de las otras, yo me voy de los lugares cuando siento que necesito otras cosas. Yo soy una artista y necesito ir en busca de otros horizontes. Mi familia también me estaba reclamando que me veía muy cansada. Yo ya tengo 47 años, tengo tres hijos que me necesitan, uno muy chiquito al que estaba viendo muy poquito. Necesito encontrar otra manera de vivir”.

Por otro lado, consultada por el portal Farándula Show, Florencia Peña ratificó que seguirá en Telefe, aunque sin especificar cuál es su nuevo proyecto en el canal. A su vez, cuando le preguntaron si Ángel de Brito va a ocupar el horario que ella deja vacante, la artista se limitó a responder: "No sé, no hablé con él".