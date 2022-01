Florencia Peña sorprende con un inesperado anuncio sobre el final de su programa en Telefe

Este martes en la tarde, Florencia Peña sorprendió a sus millones de seguidores en la red con un inesperado anuncio sobrel final de su programa en Telefe.

“Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz”, comenzó Florencia Peña en el comunicado que compartió a través de las redes sociales.

Luego detalló: “La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”.

Para despejar rumores de tensiones con Telefe, Florencia Peña aclaró: "Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. Flor de equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando”.

Noticias Relacionadas La filosa crítica de Florencia Peña a Uruguay tras volver de sus vacaciones en Punta del Este

Sobre el final, Florencia Peña enfatizó: “Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. ¡Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo”.

En un par de horas, el posteo de la actriz cosechó decenas de comentarios de los televidentes deseándole el mejor de los éxitos en su nuevo emprendimiento. También los integrantes de Flor de Equipo se despidieron de la conductora con sentidas palabras.

La salida de Florencia Peña de Telefe deja libre el horario de las 11:30, con lo que se intensifican los rumores de desembarco de Ángel de Brito en la mencionada señal tras su renuncia a El Trece.