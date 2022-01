Cuántos hijos tiene Luciano Castro y quiénes son sus madres

Luciano Castro es uno de los galanes de la televisión argentina y en su extenso historial actoral se encuentran muchísimos grandes éxitos que lo tienen como protagonista.

Comenzó a trabajar frente a cámara cuando apenas tenía 17 años y de la mano de Cris Morena, sin embargo su gran sueño siempre había sido el boxeo, pero tuvo que colgar los guantes.

Con ese look de pelo largo y adolescente rebelde comenzó a conquistar el corazón de todo un país, y fue su carisma y el esfuerzo por ser un gran actor lo que le permitió a Luciano Castro ser parte de grandes éxitos como Chiquititas, Montaña Rusa, Campeones de la vida, Son Amores, Los Roldán y Lalola entre muchísimos otros.

En pleno éxito de su carrera, en el año 2002 el galán se convirtió en padre por primera vez con la llegada de Mateo, a quien tuvo con tan solo 26 años de edad con Florencia, una pareja que no pertenecía al medio.

En una entrevista con Vero Lozano, hizo un mea culpa de su rol como padre con su hijo mayor y dijo: "Yo hice cantidad de tiras y Mateo, que no vivía conmigo, se la ha pasado con gente de mantenimiento, con maquilladores, con directores, con gariteros, y él se quedaba. A mí no sé si me copó mucho eso”.

Pasaron los años desde la llegada de su primogénito y en 2010 Luciano Castro conoció a Sabrina Rojas mientras protagonizaban la versión teatral de Valientes, uno de los mayores éxitos en la carrera del actor.

Allí, Sabrina se sumó al elenco y al poco tiempo no pudieron evitar la química que había entre ellos. En aquel momento la actriz estaba en pareja así que se la jugó por una relación clandestina hasta que finalmente el amor pudo más y decidieron oficializar.

De ese amor que duró once años y que terminó en 2021, llegaron al mundo Esperanza y Fausto, sus dos hijos en común. En 2013 llegó la primera hija mujer del actor y en 2015 el más pequeño de la familia.

La pareja selló su amor en 2016, con una celebración del más bajo perfil pasando por el registro civil inesperadamente y sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales con la feliz noticia.

El año pasado la bomba de la separación agarró desprevenido al mundo del espectáculo, pero lo más destacable de lo sucedido es la buena relación que quedó entre los dos actores, que al poco tiempo ya estaban subidos a un escenario juntos protagonizando la obra Desnudos.

“Nos separamos hace un tiempito ya. Pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos porque nos separamos como pareja, no como familia”, contó Sabrina Rojas en aquel entonces.

Ahora, Luciano Castro vive un apasionado romance con Flor Vigna. La pareja se muestra muy enamorada en redes sociales y recientemente él le confió a la bailarina que es con quien quiere pasar el resto de sus días. ¿Se agrandará en un tiempo la familia?