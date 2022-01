La filosa crítica de Florencia Peña a Uruguay tras volver de sus vacaciones en Punta del Este

Florencia Peña se sumó a la lista de figuras de la farándula que eligieron las playas de Punta del Este para pasar sus vacaciones. Sin embargo, tras regresar de unos días de playa la actriz y conductora criticó a Uruguay desde su programa.

Como es sabido, debido al vertiginoso crecimiento de casos de coronavirus, la salida y la vuelta al país se han complicado con una serie de formularios y los correspondientes PCR.

“Buen día, acá estamos. ¡Volví! ¡Qué quilombo irse a Uruguay y volver!. Negativa, bebé. Hoy garpa ser negativo, deseas ser negativo”, expresó Florencia Peña en su habitual registro de humor e ironía.

Florencia Peña desde las playas de Punta del Este.

Luego, la conductora de Flor de Equipo (Telefe), expresó con más seriedad: “Si te vas a ir a Uruguay, andate mínimo 10, 12 días para amortizar. La declaración jurada que tenés que hacer, los PCR, no saben el quilombo que es hacer el trámite. Siempre sentís que te están por deportar. La sensación de estar ahí parada y decís: ‘decime que no me falta nada’”.

Finalmente, Florencia Peña remarcó el costo del test en el país vecino. “Y allá el PCR hay que pagarlo. Sale 90 dólares hisoparse, bebé. Y si no tenés que hacer largas, largas colas como acá. Para que sepamos que el mundo está parecido. Eso sí, ¡lleno y carísimo, pero hermoso!”, se quejó.