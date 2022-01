Tras sufrir un terrible accidente, Guido Süller hizo una impactante denuncia sobre su entorno

Guido Süller está atravesando un dramático momento luego de protagonizar un terrible accidente que casi le cuesta la vida. El mediático dio una entrevista este lunes con Intrusos (América), y allí hizo una impactante denuncia sobre su entorno.

Por el choque que protagonizó Süller en el kilómetro 47 de la ruta 9 tuvo que ser socorrido y hospitalizado, además Guido venía de atravesar una compliada cirugía en uno de sus ojos.

Sobre la soledad con la que transita esta situación, Guido Süller se lamentó: “Realmente tengo poca gente alrededor... Mirá, Tomás vino de Córdoba hace unos días, hará 20 días. Le dije que me iba a operar de la vista y que iba a estar casi 15 días sin ver. Le pregunté si podía cuidarme o acompañarme porque yo vivo solo y la casa está sin terminar, le faltan las barandas”, detalló en alusión a Tomasito, el personaje mediático de su creación.

Luego, Süller completó: "Cuando le dije si podía cuidarme, porque no tenía a nadie, me dijo que no, que no podía, y se volvió a Córdoba”.

El accidente de Guido se produjo en la madrugada del domingo cuando volvía de una cena con amigas. El conductor que impactó al mediático desde atrás se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado.

“Estoy en la ruta tranquilo cuando siento un tremendo impacto en la parte trasera de la rueda izquierda. Fue un choque violento que provocó que mi auto comenzara a dar giros en medio de la ruta”, detalló sobre el accidente Guido Süller.