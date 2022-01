Por qué detuvieron al hijo de Antonio Ríos

En las últimas horas, Daniel Ríos, hijo del cantante Antonio Ríos, quien es efectivo policial, fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente a una niña de 8 años en 2017. La denuncia fue realizada por los padres de la menor en 2020 cuando la infante se animó a hablar de lo ocurrido.

"Mi mamá la había mandado a buscar una sal para cocinar y ahí fue la primera vez. Y después se repetía. Él la amenazaba con el arma de que si me contaba algo me iba a matar", contó Lorena, la progenitora de la víctima, en una entrevista con Crónica TV.

Daniel Ríos

Y agregó: "Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo".

El hombre fue capturado en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y quedó detenido en la DDI de Esteban Echeverría. Al tomar conocimiento del hecho, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad dispuso iniciar un sumario administrativo y separarlo de la fuerza.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 especializada en Delitos Sexuales del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Luciana Nini.