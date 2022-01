El audio estremecedor de una de las hermanas de Maradona fulminando a Claudia Villafañe: “Hay muchas mentiras, es una…”

La historia de la familia Maradona siempre estuvo cargada de vaivenes, de un entretejido de relaciones complejas, a partir de la enorme cantidad de integrantes que forman parte del clan. Un entramado que se retrató en profundidad en la serie de Amazon.

Las peleas, los reclamos, los entredichos siempre estuvieron a la orden del día, pero se maximizaron con la triste partida de Diego, que apagó su luz en noviembre del 2020. Desde ese punto, que marcó a fuego al mundo entero, se recrudecieron las diferencias.

Principalmente entre las hermanas de El Diez y Claudia Villafañe. Se han escrito toneladas de informes de cómo se llevan la madre de Dalma y Gianinna con las cinco hermanas de Diego. Pero ahora surgen pruebas, porque se escucha de la boca de Kitty una concepción filosa de la ganadora de MasterChef.

Todo esto gira en torno al partido homenaje que se organizó en los Emiratos Árabes Unidos, un show que sirvió para recordar la memoria del astro, pero que también fermentó una interna familiar, respecto a regalías, al viaje en esa ciudad, a la exposición y a la lista de invitados.

Las hermanas de Diego no estuvieron y se corrió el rumor que fue Claudia quien exigió a los organizadores a bajarlas, con el argumento de que sino no iría ni ella ni sus hijas. En un mensaje de voz de Kitty denota un encono con su hermano Lalo: “Yo le dije a mis hermanas que acá huelo plata, porque sino Lalo y las hijas no se movían. ¡Qué desgraciados! Te da risa, y lástimas sentí por ellos ¡Unos sinvergüenzas!”.

Eso se enrola en una comunicación muy fluida entre el hermano del astro y Villafañe. Hasta que en otro registro, publicado por la revista Gente, Kitty apuntó directamente contra la madre de Dalma y Gianinna por lo que se muestra en la serie de Amazon. “Hay muchas mentiras de parte de ella, hizo cambiar muchas cosas”, bramó.

En la continuidad de su descargo, Kitty redobló: “Ella nunca le dijo a mi mamá lo de la droga de mi hermano. Nosotros nos enteramos cuando a él lo sacan de Franklin, y ahí le dice Marcos Frenchi a mi mamá lo que estaba pasando. Mi mamá y mi papá jamás supieron”.

Incluso pone el foco en la descripción de la serie sobre el primer hijo de Diego: “Que él sabía del hijo y ella le entregó una carta es mentira porque nosotros estábamos ahí. Hay muchas mentiras de parte de ella. Es una sirvengüenza caradura. Como no está ni mi papá ni mi mamá ni Diego, pero nosotros tenemos memoria porque en mi casa se hablaba de todo”.