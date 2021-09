Luis Ventura rompió el silencio y se sinceró sobre su cuadro de salud

Este lunes, un preocupante posteo en la red que hizo Luis Ventura encendió la alarma, y ahora el periodista rompió el silencio y se sinceró sobre su cuadro de salud para así evitar la circulación de rumores erróneos.

Ventura adelantó que tiene planeado internarse durante unos días en el sanatorio porteño de La Trinidad. Según le comentó a LA NACION, esta decisión tiene que ver con el seguimiento que los médicos le recomiendan hacer cada 6 meses para controlar de cerca los valores de laboratorio y llevar adelante una batería de exámenes de rutina.

El posteo que había escrito el conductor decía: "Gracias Gustavo Sofovich por cuidar mi salud y preocuparte de mi vida.... Hisopado número 24 Negativo... Toy con gripe y me encendió una alerta. Voy a ver a mi neumonólogo Carlos Mosca y el miercoles me hago todos los estudios en la Clínica Trinidad. ME INTERNO... No me llamen y los quiero a todos".

Finalmente, Luis Ventura aclaró: “El miércoles me voy a internar y voy a aprovechar para hacerme los estudios anuales; el jueves me entran a pasear por toda la clínica y me hacen el resto de los estudios. Escribí ese mensaje porque cada vez que me interno, sale la noticia y se convierte en un drama, entonces prefiero anticiparme. Por eso lo escribí, no por otra cosa. Lo importante es que estoy bien y quiero estar mejor”.