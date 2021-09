Impactante revelación y fuerte mensaje de Morena Rial a su madre biológica

En un ida y vuelta con sus seguidores en la red, Morena Rial hizo una impactante revelación y compartió un fuerte mensaje a su madre biológica.

"¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", consultó alguien en Instagram. Lejos de quedarse callada, Morena habló sobre la mujer que la entregó en adopción. "Este es otro tema que me preguntan bastante seguido. Cuando tenga más data les contaré. Por ahora, sé que tengo más hermanos biológicos. Sé quién es mi madre biológica", expresó la hija de Jorge Rial. Y aclaró: "Todavía no la conozco".

Además, la influencer lanzó un duro mensaje: "No es algo que me cambie a mi la vida tener más hermanos biológicos o tener a mi mamá biológica. Me chupa un huevo. Más que nada porque ella me abandonó. Pero nada, me dio una mejor vida", refiriéndose a su crecimiento con el exlíder de Intrusos y Silvia D'Auro.

En 2019, en Los ángeles de la mañana (eltrece), Morena Rial se había referido a sus padres biológicos. "No los busqué, pero tuve intenciones. Tengo miedo de que se quieran aprovechar de la situación en la que yo estoy. Claramente debo tener un vida mejor que ellos. Los quiero buscar, pero no estoy tan segura. Sé que son de Tucumán. Así que si me están viendo...", expresó la joven en aquella oportunidad.