Luciana Salazar disparó contra Martín Redrado por la filtración de su acuerdo económico

Esta semana fue revelado el acuerdo económico al que llegaron Luciana Salazar y Martín Redrado. Fue en Los Ángeles de la mañana donde dieron detalles del arreglo judicial que firmaron en 2016. "Se habló mucho de esto, pero acá está el documento", comenzó diciendo Pía Shaw en LAM para luego detallar la cifra en dólares pactada.

"El primer punto habla de un pago de 3500 dólares en concepto de vivienda más impuestos correspondientes, sin incluir servicio doméstico", comentó la panelista y destacó que "esta mensualidad comenzará desde los 3 meses previos al nacimiento hasta los 18 años de vida. Este evento se suspenderá cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja. En este caso, se procederá solamente al pago del arancel de colegio de primer nivel".

Enterada del trascendido, fue la mismísima Salazar quien salió a responder furiosa. La modelo compartió una foto en sus stories donde se la ve haciendo un gesto obsceno y escribió: "Qué manera de escuchar giladas por TV hoy. Mucha mina mala leche", disparó en referencia a Pía y las panelistas de LAM.

Pero su enojo no terminó ahí. En las últimas horas, la modelo apuntó contra Redrado al no poder entender cómo se filtraron los detalles del acuerdo. "Yo no puedo creer y me afecta que @martinredrado permita una violación a la intimidad, por lo que trascendió en los medios todos estos días", escribió en su cuenta de Twitter.