Juana Viale regresó a la televisión con un fuerte reclamo a la producción

Juana Viale regresó a la conducción de La Noche de Mirtha, luego de cumplir con la cuarentena obligatoria debido a su viaje por Europa. En la emisión de este sábado, la actriz hizo referencia al regreso de su abuela Mirtha Legrand a la televisión y le reclamó a la producción no haber sido recibida como ella.

"A mí no me mandaron ningunas flores hoy eh... quiero decirlo. La Chiqui volvió y Juana también volvió. Ella estaba muy nerviosa y le salió espectacular. Ella se sintió muy cómoda pero me dijo ‘volvé vos a trabajar’. Te felicito abuelita por volverte a poner los tacos para trabajar", comentó con humor la conductora del ciclo de El Trece..

Finalmente, le dedicó comentarios elogiosos a su abuela por su última aparición televisiva: "Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Se la vio divina".

Recordemos que Juanita tuvo un regreso centrado en la política, pensando en la previa de las elecciones. En este contexto,su mesa de invitados estuvo integrada por María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires; Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y los periodistas Alfredo Leuco y Guadalupe Vázquez, quien difundiera la foto del escándalo de Olivos.

Por su parte, la emisión de mañana de Almorzando con Mirtha Legrand será más distendida. La mesa dominguera estará integrada por Florencio Randazzo, ex ministro del Interior de Argentina; el periodista Osvaldo Bazán; la modelo y conductora Chechu Bonelli; y L-Gante, el nuevo fenómeno de la cumbia argentina. Además, Juanita pondrá al aire una entrevista exclusiva que realizó en París con Ángel Di María, baluarte de la actual Selección Argentina de fútbol.