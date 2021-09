Así está compuesta la familia de Fabiola Yañez

A sus 40 años, Fabiola Yañez vive uno de los momentos más singulares de su vida como primera dama de la Nación argentina. En esta oportunidad, recordamos su particular historia de vida y te contamos cómo está compuesta su familia. A continuación, los detalles.

Fuente: Facebook Fabiola Yáñez (/fabiolaoficialok)

Fabiola Yañez y la dura historia de sus padres

Si bien ya había tenido varias apariciones mediáticas, nadie duda de que la fama de Fabiola Yañez se disparó desde el preciso momento en que Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales de 2019.



Desde entonces, la mujer nacida en 1981 en Villa Regina, Río Negro, se destaca por su rol como primera dama y también por polémicas como la de su cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena pandemia y por rumores como el de su supuesto embarazo.



Yendo más atrás en el tiempo, lo que se encuentra es una singular historia de vida que parte de un embarazo adolescente y de un abandono paterno. ¿Cómo es esto?



Tal como cuenta Noticias, Fabiola es hija de Miriam Yañez Verdugo, una mujer que, a sus 14 años, ingresó a trabajar en la fábrica de un ingeniero llamado Julio Salvarredi.



En la misma conoció a uno de sus hijos, Julio Salvarredi Jr., de 16 años, con quien entabló una relación que pronto daría como resultado un embarazo.



Al enterarse del mismo, “Julito” decidió no hacerse cargo, por lo que Miriam tuvo a su hija sola con apenas 15 años y con la ayuda de su madre, Violeta.



Fabiola Yañez, sus hermanos y el reencuentro con su padre biológico

Siendo Fabiola una niña, su madre Miriam conoció a Jorge Miranda, quien pasaría a ser su esposo y a quien la actual Primera dama siempre llamó “papá”.



Con el paso de los años, la familia recorrería distintos puntos del país y se establecería en Misiones, donde nacerían las hermanas menores de Fabiola: Tamara y Mía.



Por otra parte, Julio Salvarredi Jr. se quedó en Villa Regina y tuvo otra hija, Guadalupe. De acuerdo con el portal mencionado, Fabiola, siendo adulta, decidió ir a su lugar de nacimiento para conocer a su padre biológico.



Al parecer, se encontró con que la esposa de Julio no sabía nada acerca de que este tenía una hija no reconocida. Hoy en día, Noticias indica que Fabiola Yañez tiene relación con su padre biológico, aunque se aclara que no llega a ser del todo cercana.



Para finalizar, hay un detalle curioso que se refiere a la familia de Fabiola. ¿En qué consiste? En que uno de sus tíos paternos mantiene una actividad política en la ciudad de Villa Regina. Se trata de Jaime Salvarredi, quien llegó a postularse como concejal por parte de Juntos por el Cambio.



¿Qué opinas? ¿Conocías la particular historia de la familia de Fabiola Yañez?