La sorpresiva reacción de Guillermo Coppola ante las declaraciones de Mavys Álvarez

Una de las personas que más conoció la intimidad de Diego Maradona fue Guillermo Coppola. Ahora, el íntimo amigo y ex manager del Diez se refirió a las escandalosas declaraciones que realizó Mavys Álvarez, la novia de 16 años que tuvo Maradona durante su larga estadía en Cuba.

La entrevista que realizó el periodista Mario J. Pentón para América Tevé, Canal 41 de Miami, generó gran repercusión en los medios argentinos y en el círculo familiar del astro del fútbol.

Este miércoles, Cóppola se mostró asombrado ante la consulta de Ángel de Brito sobre lo sucedido. "Me sorprendió", fue su sorpresiva respuesta.

Ahora, Intrusos puso al aire un nuevo testimonio del ex mánager donde se defendió y reveló que no estaba al tanto de las cosas que pasaban a su alrededor. "Yo no sabía que fue un calvario, que fue tan duro. Y a esta altura no me tengo que limpiar de absolutamente nada, yo sé cómo soy y cómo me manejé", declaró.

Finalmente, reconoció que le pediría disculpas a Mavys Álvarez por lo que sufrió en aquellos años. "Sí, tendría que haber estado en esa intimidad para decirle ´disculpame, por lo que viviste. Pero nunca hubo una manifestación de ella al respecto. Pero tal vez con esa edad ella no se daba cuenta, también hay que entenderlo", concluyó.