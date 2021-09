Desalojan a Vicky Xipolitakis de su lujoso departamento, ¿dónde vivirá?

Vicky Xipolitakis transita horas decisivas: este jueves 30 de septiembre vence el contrato millonario de alquiler del lujoso departamento ubicado en Barrio Norte donde vive la mediática junto a su hijo Salvador. El acuerdo de locación que firmó su ex marido Javier Naselli determina que el pago mensual es en dólares.

"De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé", dijo la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) cuando se enteró de la demanda que había realizado el dueño del departamento por una deuda de alquiler que asciende a los 600 mil pesos.

En este sentido, la mediática aseguró que el contrato lo firmó su ex marido, de quien se separó en 2019, y allí indicaba que el pago mensual era de 2800 dólares.

Vicky Xipolitakis. Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok

Además, en diálogo con Teleshow, Vicky se refirió al vencimiento del contrato de alquiler. "¿Si me voy a quedar en este departamento o me voy a ir a otro lado? Esa respuesta la tiene el padre. Estaría bueno que le pregunten a él, que es quien se tiene que hacer cargo del techo del hijo. Yo no tengo nada que decir, solo que me encantaría irme", comentó.

Xipolitakis deberá definir si continúa viviendo allí, pagando lo adeudado y renovando el contrato, o buscarse otro lugar a donde mudarse.