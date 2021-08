El desesperado relato de Vicky Xipolitakis por sus deudas: "¿Cómo hago? No tengo dinero"

Vicky Xipolitakis habló sobre el proceso de desalojo que inició el propietario del departamento en el que vive en el exclusivo barrio de Recoleta. Aunque ella vive ahí junto a su hijo Salvador Uriel, de tres años y medio, la causa recayó sobre su ex marido, Javier Naselli, quien firmó el contrato de alquiler, y por el que se adeudan más de 600 mil pesos.

La mediática sostuvo que no está acostumbrada a vivir así. "Estas cosas me ponen tristes", dijo durante una charla en Cortá por Lozano, ciclo en el que trabaja como panelista. "Yo también me quiero ir. Me siento presa, por más que sea lindo. Prefiero vivir en paz y tranquila. Pero por un montón de motivos no me puedo ir. ¿Cómo hago? No tengo el dinero", agregó sobre el departamento cuyo alquiler es en dólares.

La modelo se quebró al hablar de su hijo y recordó que en su momento fue víctima de burlas cuando se filtraron mensajes en los que ella pedía canjes. Incluso, destacó que su familia la ayuda económicamente. "Si tengo que dar mi vida por mi hijo, la doy. Pedía canje porque me daba vergüenza pedirle a mi papá. Ahora que tengo trabajo todo lo que entra es para el nene. El papá no piensa en Salvi", reveló sobre el rol de Naselli.

"Me encantaría irme de este lugar. Pero no me voy porque no me puedo hacer cargo. Lo que gano es para el nene, para que no le falte nada. Yo quedé ahí tirada. Quiero irme del departamento. No es lindo que todos los días me llamen para reclamar. ¿Por qué no le preguntan al padre que dejó todo tirado?", aseguró sobre los motivos de por qué no abandona el inmueble en estos momentos.

"Yo soy una mujer víctima como tantas otras. Muchas veces sometida a la violencia que viví. Repercutió en la salud, mi cuerpo me reventó. Yo viví violencia, física y verbal. Pero la Justicia siempre me dio la espalda. Y ahora me quieren desalojar", reclamó Vicky.