Nadie lo esperaba: Dady Brieva le tiró flores a Jorge Lanata

La mala relación que Dady Brieva y Jorge Lanata tienen hace años no es novedad. La dupla ha protagonizado fuertes cruces mediáticos por sus grandes diferencias. Uno de los más controversiales fue, sin lugar a dudas, cuando el humorista pidió que se creara una "Conadep del periodismo".

En ese entonces, el conductor de eltrece no vaciló en fusilarlo con sus comentarios. "Nadie propone el exilio de Dady Brieva. La frase es una imbecilidad, nada más. Dicha desde el poder, sería distinto el contenido", manifestó y agregó: "Dijo una forrada, ok, cada uno pensará lo que quiera, pero yo defiendo el derecho de Dady Brieva a ser idiota".

Rodrigo Lussich puso entre la espada y la pared a Dady Brieva

Ahora, invitado a Intrusos, Brieva sorprendió a todos al tirarle flores al comunicador. Todo comenzó con una inquisidora pregunta de Rodrigo Lussich. "Vas a cambiar el auto, pero la economía del país no ayuda. Entonces, para ahorrarte unos mangos, vas por el usado. ¿A quién le comprarías un auto usado, a Jorge Lanata o Fernando Iglesias?", indagó el intruso.

"A Lanata. Lo elegí por default", respondió el marido de La Chipi. Curioso, Lussich quiso saber: "¿Alguna vez admiraste a Lanata?". Sin pensarlo mucho, Dady contestó: "Sí, sí, me gusta la estética medio gitana que tiene él. Cuando fue a hacer el Maipo me gustó que no esté en el lugar cómodo".

Dady Brieva elogió a Jorge Lanata

Y sumó: "Después nos subimos arriba de un ring y nos cag**** a trompadas, pero es un personaje que creo que no va a pasar desapercibido en la historia".