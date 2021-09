Mavys Álvarez confesó los dos favores especiales que Diego Maradona le pidió a Fidel Castro

Este miércoles, se dio a conocer una nueva parte del polémico testimonio de Mavys Álvarez, la mujer que tuvo una relación con Diego Maradona en su etapa cubana cuando ella era una adolescente de 16 años. Ahora, Mavys confesó los dos favores especiales que le pidió el Diez a Fidel Castro.

En diálogo con América Noticias de la cadena América TeVé de Miami, Mavys Álvarez se refirió a la relación entre el ídolo del fútbol y Castro. En ese momento, la cubana destacó que tuvieron un encuentro con el exmandatario al que Maradona le hizo un par de pedidos, una de las solicitudes relacionada con un viaje que ella tenía prohibido hacer por ser menor de edad.

“La única manera de viajar era o con el permiso de los padres siendo por lo menos de 18 años, o mediante Fidel. Él me llevó y fuimos con dos objetivos: uno que le vendiera una casa en La Habana o Varadero, y la otra, que me permitiera viajar al partido de homenaje”, señaló Álvarez.

Sobre la propiedad que Maradona habría tenido a su nombre en Cuba, Mavys expresó: “No conocí la casa, pensé que no le habían regalado la casa porque Diego la quería comprar, no sabía de la existencia de la casa hasta ahora”. Mientras que sobre su viaje fuera de Cuba detalló: “Fidel dio su autorización y no hizo falta la firma de mi papá”.

Respecto al encuentro con Fidel Castro, Mavys Álvarez relató: “Conversamos de todo. De cómo nos conocimos, aunque tampoco le dijimos tan específicamente cómo nos conocimos, solo que en Varadero. Hablamos de mis estudios, qué pensaba hacer en el futuro, en qué escuela estaba, qué carrera pensaba escoger”.

Finalmente, la entrevistada agregó un particular detalle del encuentro en el que participó junto a Diego Maradona y Fidel Castro. “Él (por Castro) me pasa el brazo por encima y le dice que cómo había conocido a una chica tan bonita como yo.. Diego le quita el brazo y le dice ‘bueno, bajando, bajando’, y Fidel se echa a reír. Y empezaron a hablar de todo, de pelota, de fútbol, a intercambiar palabras de eso”, señaló.