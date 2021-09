El primer ganador de Bake Off Argentina disparó contra Gino Minnucci por sus dichos

Bake Off Argentina continúa dando de qué hablar. El reality de pastelería lleva dos semanas al aire y ha generado un gran revuelo, no sólo por las preparaciones de sus participantes, sino también por que los pasteleros manifiestan delante y detrás de las cámaras de Telefe.

Gino Minnucci, quien desde el primer programa de esta nueva edición del ciclo se supo destacar por su caracterización, habló sobre los ganadores anteriores y a ellos no les gustó para nada sus dichos. Por ello, Gastón Salas, quien fue el primero en consagrarse en el certamen, salió a decir lo que pensaba.

"Lo que me pasó con Gino fue que dijo 'voy a ganar este programa y voy a ser el mejor de los ganadores', pero creo que no está bueno y no sirve para estar en la competencia, hay que ser los más humilde posible, mostrarte como sos y estar enfocado", manifestó en diálogo con La Once Diez.

Y continuó: "Y me resultó raro que dijera eso, que quería ser el mejor de los ganadores, lo tuiteé y Damián (Basile) pensó lo mismo, porque sin conocernos ni a nuestro trabajo, es fuerte".

"Creo que se nota si entraron al programa para ser mediáticos o para ser pasteleros”, lanzó picante. “Yo veo participantes que para mi se perfilan muy bien, que son muy humildes, están muy encaminados y se mantienen simples, les escribí a ellos y los aconsejé. Después hay otros que se olvidan de la parte de ser pastelero. Se ven los que se quedan porque tienen ganas de ser famosos”, indicó.

Gastón Salas, el primer ganador de Bake Off Argentina

"Quizás hay otras competencias que están hechas para ser famosos, pero en Bake Off, los que ganamos queríamos ser pasteleros, vender tortas y vivir de eso. Creo que se devalúa el valor del programa cuando no se entiende que es para eso", señaló.