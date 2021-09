El nuevo video de Mick Jagger en su gira que no para de sorprender

El cantante y líder de los Rolling Stones subió un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde se lo vio bailar en la actual gira que están teniendo por los Estados Unidos llamada “No Filter Tour”. Mick Jagger, volvió a sorprender al público, porque con sus 78 años, se lo notó intacto, muy energético, con su característico estilo personal.

“Muchas gracias St. Louis por esta gran noche!”, expresó Mick Jagger en el pie del video, sobre el primer concierto de la gira “No Filter Tour” que se realizó hace unas horas, en St Louis, Missouri, Estados Unidos. Será la primera tanda de recitales que la banda lo hará sin su célebre baterista, Charlie Watts, fallecido hace unas semanas a los 80 años de edad.

Es el primer recital en 59 años que lo hicieron sin Charlie, desde que se unió en 1964, cuando él había reemplazado a Tony Chapman. Watts fue sustituido por Steve Jordan, miembro de X-Pensive Winos, un proyecto en paralelo con el guitarrista de los Stones, Keith Richards. Fue un recital muy emocionante, donde se proyectaron a lo largo del show imágenes en conmemoración al recordado músico. Luego de tocar el tercer tema, Jagger tomó el micrófono y expresó: “Vamos a extrañarlo mucho, dentro y fuera del escenario”.

Imágen previa al concierto.

Foto: @DanSTL77, twitter

La gira fue muy esperada por todos los fanáticos y para los miembros de los Rolling Stones, quienes participaron con casi 80 años de edad. Esta tanda de conciertos fue suspendida a comienzos del 2020, por la pandemia y nadie sabía cuando la volverían a realizar. Como Watts había fallecido el 24 de agosto de este año, nadie sabía cómo iban a estar el ánimo de los músicos tras lo sucedido y se puso en juicio la realización de “No Filter Tour”. Por suerte, lo protagonizaron con una energía única, y mejor que siempre. Fue un concierto lleno de emociones y conmovedor para todos.

Portada de la gira.

Foto: The Rolling Stones

La banda británica homenajeó hace unas semanas homenajeó al baterista en un videoclip de la canción “Living in the heart of love”, donde aparece escrito en el cielo “Charlie is my darling” (“Mi querido Charlie''). En el video figura Watts en primeros planos, reiteradas veces, con imágenes de antiguos conciertos de la banda, y dos mujeres que bailan esta canción en París.

Estos últimos días, el cantante ya había sido tendencia en las redes sociales, porque posteó un video suyo bailando donde invitó a la gente al primer recital: “Nos vemos mañana!”, expresó el vocalista. Este video fue trending topic ya que fue el primero en aparecer en esta tan esperada gira.