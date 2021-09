Alberto Cormillot y la dieta especial que confeccionó para su bebé recién nacido

Una semana atrás, Alberto Cormillot dio a conocer la feliz noticia del nacimiento de Emilio, el pequeño fruto de su amor con Estefanía Pasquini. Ahora, en diálogo con A la tarde, programa que conduce Karina Mazzocco en América TV habló de la dieta especial que idearon con su mujer para el óptimo crecimiento del pequeño.

"No ingerirá sal ni azúcar hasta que cumpla dos porque son los años en los que el cerebro se va modelando. Se van modelando los gustos", señaló al aire y agregó: "Después, a él le podrán gustar las cosas saladas o las cosas dulces, pero no las va a requerir necesariamente porque su cerebro no se lo planteó ni está modelado para consumir eso".

Sobre la lactancia, detalló: "El pecho está planteado que se lo den hasta los seis meses, salvo que haya algo imprevisto”.

Alberto Cormillot junto a su recién nacido

Acerca de la alimentación de su mujer, el doctor reconoció que "no se mete" y explicó que "Estefania se embarazó muy delgada, con 49 kilos y ahora está en 54". Además, indicó que "los dos están de acuerdo en lo que tiene que comer Emilio".

Finalmente, admitió: "No es habitual tener un hijo a mi edad. No tengo amigos con quien comparto el tema, comparto el tema con los amigos de Estefi. Es una situación novedosa".

Emilio Cormillot

Si bien la pareja atravesó el embarazo con mucha felicidad, también en el camino se asustaron más de una vez. En reiteradas ocasiones tuvieron que acudir de urgencia al hospital por temor a perder el esperado bebé. Sobre el embarazo, Pasquini reconoció poco tiempo atrás: "Fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento".