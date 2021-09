Sol Pérez llamó al hombre que mató a su abuela y dio detalles del estremecedor momento

En Nosotros a la mañana (eltrece), se viviò un tenso momento cuando Sol Pérez contó que llamó al hombre que atropelló y mató a su abuela. La mujer de tenía 82 años y fue embestida el 8 de junio de 2016 cuando iba a una consulta médica y un auto pasó un semáforo en rojo.

Sol reveló qué pasó cuando decidió llamar por teléfono al hombre que iba al volante del vehículo. “Me contestó la mujer, me pasó con la hija, el hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele… Me dijo: ´Yo no sé que historia te contaron a vos´. No sé qué historia me iban a contar si mi abuela estaba muerta y, claramente, su papá la había atropellado”, contó la panelista.

Y agregó: “Estaba todo más que claro. Él pasó en rojo el semáforo. Eso me contestó. Encima, se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me den algún tipo de explicación. En ese momento querés saber como pasó, necesitas algo...”.

El testimonio de Sol se dio en medio de un momento en que en el programa hablaban sobre el dolor de las familias que pierden un integrante por culpa de gente irresponsable al volante de un auto. "Solo una persona que ha atravesado esa situación puede entenderlo, porque te destruye. Te destruye como familia, directamente no te quedan ganas de vivir. De la noche a la mañana dejás de tener a tu ser querido", expresó contundente la integrante de Nosotros a la mañana.

Finaalmente, Sol Pérez señaló que mientras las familas de las víctimas quedan arrasadas, los que le quitaron la vida por manejo irresponsable están en sus casas como si nada. "Pasa en todos los mal llamados accidentes de tránsito. Cuál es el accidente de tránsito, si vas y pasás semáforos en rojo, vas a más velocidad de la permitida. No les importa nada, porque la justicia no existe para las víctimas de tránsito. Son asesinos", sentenció categórica.