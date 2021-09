Ángel de Brito reveló detalles del tenso cruce en vivo entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Anoche se vivió un incómodo momento al aire de Showmatch. Mientras Marcelo Tinelli realizaba un casting para encontrarle compañera a Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín que se sumará al certamen de eltrece, se produjo un cruce con su mujer Guillermina Valdés.

"Prefiero abstenerme. Lo siento", comentó la miembro del jurado y pareja del conductor cuando le tocó el turno de elegir entre las tres bailarinas seleccionadas.

"No pasa por querer o no. Se empaca y es difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques", le comentó Tinelli visiblemente confundido por la actitud de su pareja.

Tras las repercusiones por lo sucedido, Ángel de Brito se refirió al tenso momento. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó que la jurado de La Academia quedó enojada todo el programa. "Fue una discusión de pareja en vivo y me pareció re divertido para el show. No está armado, claramente se veía la cara de traste de Guillermina pero fue hermoso para el show, esto es un reality", comentó Cinthia Fernández.

En ese momento, el conductor de LAM opinó acerca de la actitud de Valdés. "Su trabajo es votar, es como que el novio de Piquín diga no, no quiero bailar. Quedó enojada toda la noche, no se le fue enseguida", comentó.