El tenso cruce que protagonizaron en vivo Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Agustín Barajas, el novio de Hernán Piquín, se sumará como nuevo participante a La Academia de Showmatch. Confirmada la noticia, Marcelo Tinelli realizó un casting entre las bailarinas para ver quién se convertiría en su compañera.

Pero, a la hora de que cada jurado revele quién es su favorita, Guillermina Valdés mantuvo un tenso cruce con el conductor al negarse a elegir una bailarina. "Yo las conozco y las quiero mucho a todas. Es una oportunidad divina para las tres. Es muy difícil para mí y no quiero decir nada, no puedo porque no soy quién. Son todas medio ‘amigochas’ mías, así que prefiero abstenerme. Lo siento", comentó la miembro del jurado y pareja del conductor.

Fue entonces cuando Tinelli decidió no dejárselo pasar: "No pasa por querer o no. Se empaca y es difícil moverla. Esto es como decir ‘no desfilo’. No es que se van a quedar ofendidas. Te lo estoy pidiendo. Por favor te lo pido, mi amor. Solamente te pido que elijas una bailarina entre las tres, ustedes son el jurado. ¿Podés, por favor, votar a una? Te pido por favor, me arrodillo y quiero que lo justifiques", agregó.

Finalmente, Guillermina dio su veredicto: "Voy a elegir a Estefi porque la música no la favoreció y se vio en desventaja. Como las tres bailan bien, voy a tener en cuenta eso", concluyó, pese a que fue Loana Ruiz la elegida.