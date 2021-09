Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Mercedes Ninci

La muerte del ex juez federal Norberto Oyarbide generó gran repercusión en los medios nacionales. Pero con un detalle muy particular. La noticia no solo fue abordada por programas de política, sino también por los ciclos de chimentos. Recordemos que el magistrado tenía 70 años y fue protagonista de varios escándalos mediáticos.

En este contexto, Mercedes Ninci dio un móvil para Los ángeles de la mañana donde contó detalles de las polémicas mediáticas más resonantes del magistrado. "Hay varios Oyarbides. Estaba el juez corrupto, con 47 pedidos de juicio político, y estaba el personaje mediático. Era histriónico, excéntrico y muy divertido", recordó la periodista que lo conoció muy de cerca.

Luego de escuchar todo lo que tenía para contar, fue Yanina Latorre la que decidió salir al cruce de Ninci. "Por momentos parece que lo estás canonizando. Me choca escuchar todo esto. Con lo justiciera que sos, estás hablando muy bien de un hijo de put...", disparó sin filtro la panelista de LAM.

"Yanina, no lo estoy canonizando. Dije que fue un juez corrupto. El problema fue que en los noticieros lo mataban por ser tan corrupto y a la noche lo ponían a bailar y nos moríamos de risa. Y en el fondo quedaba redimido ante el pueblo argentino", se atajó la periodista.

"Pero es un espanto todo esto", volvió a comentar Latorre. "Yanina, si hay alguien que le preguntó cómo había que preguntarle a Oyarbide era yo. Yo solo estoy describiendo cómo era", finalizó Ninci.