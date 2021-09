Mercedes Ninci reveló detalles de los escándalos mediáticos de Norberto Oyarbide

Anoche falleció el ex juez federal Norberto Oyarbide, quien estaba internado desde julio en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, luego de dar positivo de coronavirus.

El magistrado tenía 70 años y fue reconocido por haber investigado innumerables causas de gran repercusión pública y por ser protagonista de varios escándalos mediáticos.

Tras las repercusiones de la noticia, en Los Ángeles de la mañana invitaron a Mercedes Ninci a recordar algunos de estos escándalos de gran resonancia en los medios. "Hay varios oyarbides. Estaba el juez corrupto, con 47 pedidos de juicio político, y estaba el personaje mediático. Era histriónico, excéntrico y muy divertido", recordó la periodista que lo conoció muy de cerca.

El escándalo en Spartacus

"El tuvo muchas denuncias por corrupción, pero el primer escándalo mediático que protagonizó fue lo de Spartacus. Él era juez federal y lo filmaron en este prostíbulo gay junto a varios taxi boys disfrazados de espartanos. Fue su primer escándalo ya que debió clausurar el lugar", recordó Nimci.

La historia del anillo millonario

"El tema del anillo fue muy escandaloso. El volvió de unas vacaciones de Punta del Este con este anillo. Comenzó a exhibirlo muchísimo. Se hablaba de que costaba 250 mil dólares. A raíz de esto tuvo dos causas: una por contrabando, porque lo había traído de Uruguay sin declarar, y la otra por supuesto enriquecimiento ilícito", contó sobre el polémico objeto. Luego, finalizó: "Se se determinó que el anillo costaba 70 mil pesos. Pero la verdad que los peritajes determinaron que el objeto fue fraguado, es decir, le cambiaron todos los brillantes. Terminó sobreseido".

Sus ganas de participar en el Bailando

"Un día me ofreció que fuéramos juntos al Bailando. A mi no me interesaba ir al programa y menos con él", reveló la periodista. "En un momento corrió el rumor que lo habían convocado como jurado", agregó Ángel de Brito. "En verdad él se auto convocó. Yo me acuerdo que me dijo que si iba al Bailando sería como Jurado", respondió Ninci.