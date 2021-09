El requisito que exige Santi Maratea para ir al programa de Mirtha Legrand

En un ida y vuelta con sus seguidores, Santi Maratea contó el requisito que exige paraa ir a uno de los programas de Mirtha Legrand en El Trece.

El influencer pidió una entrevista a solas en los ciclos que conduce Juana Viale en reemplazo de la legendaria diva. Maratea hizo la confesión a través de sus historias de Instagram cuando contó que lo llamaron de la producción de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha.

“¿Vas a lo de Mirtha?”, le consultó un seguidor. A lo que el instagramer respondió: "En esa". Luego agregó que estaría muy emocionado de ir a la mesa de Legrand. "Estamos en una pulseada. Yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no", expresó en referencia a la cena a solas que el conductor de PPT (eltrece) tuvo con Juana Viale.

Además, el comunicador reveló que alguien le dijo que Mirtha Legrand fue quien le dijo a la producción que deberían convocarlo. "Si Mirtha dijo eso.... me muero de la emoción... ahí no sé qué hacer”, expresó el joven.

Desde hace algunos meses, Santi Maratea abandonó su perfil de figura provocadora en la red, para dedicarse a luchar por la concreción de varias acciones sociales a través de millonarias colectas que organiza con sus fans.