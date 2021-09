La insólita amenaza de Luciana Salazar en Showmatch que impactó a todos

Este viernes, Luciana Salazar realizó su performance al ritmo de Roxanne de Moulin Rouge, pero el jurado no quedó muy conforme y se lo hicieron saber en el momento de las devoluciones. Ante las duras críticas recibidas, la modelo amenazó con pedir un reemplazo.

"Voy a pedir un reemplazo. Estoy ofendida, así que para el próximo voy a pedir uno para poder recuperarme... Estoy muy lastimada", disparó la rubia sobre la pista del certamen de baile de eltrece.

"A los que piden reemplazo les va bien. No puedo seguir dejando a mis amigos en banda. Yo hice todo con mucho dolor y hasta vino la ambulancia, no fue chiste lo que me pasó, estuve muy mal. Aún así vine y estuve acá", agregó, en referencia al accidente que sufrió en la semana durante un ensayo.

"Una ronda mandamos a todos los reemplazos a duelo, no es que siempre les va bien", respondió Jimena Barón. "La producción me ofreció poner a alguien más, pero no había tiempo", insistió.

Finalmente, Majo Carnero, la coach, decidió intervenir: "Hay poco tiempo para todos. Vamos avanzando al ritmo que podemos en un año diferente para todos, en especial para los que no bailan profesionalmente".

Recordemos que Luli sufrió un durísimo golpe que casi la deja fuera de la velada de este viernes. "La sensación fue como que te tiren un ladrillo por la cabeza. Nunca entendí cómo bajé del trapecio. Entramos todos en shock. Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo. Fue un dolor que nunca experimenté. No paraba de sangrar", comentó el día lunes.