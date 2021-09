Luis Ventura opinó sobre la fuerte acusación contra Florencia Peña

Pocos días atrás, Florencia Peña fue duramente acusada por Marcelo Mazzarello. El actor disparó contra la conductora de Flor de Equipo diciendo que, por un pedido puntual de ella, él había quedado afuera del rodaje de una película. Como era de esperar, la actriz no se quedó callada y realizó su descargo en el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV.

"Yo no soy una actriz que bajaría jamás a un actor por ideología", señaló ella. "No echo gente, le cuarenta años haciendo lo que hago. Me respalda quién soy y cómo soy. Busquen un archivo mío atacando a un compañero, es algo que yo no haría. No me cago en el laburo de nadie, jamás", sumó.

Flor Peña en A la tarde

En el programa, debatieron el tema y Luis Ventura opinó sin pelos en la lengua. "Yo creo absolutamente en lo que dice Florencia Peña", manifestó el periodista. "Creo que a su vida no le pone camisetas, salvo en su pensamiento e ideología. Pero es buena gente y muy buena profesional", justificó su postura.

Y agregó: "Es como ella dice, yo nunca la escuché hablar mal de nadie. A pesar que ha tenido confrontaciones, por ejemplo con Iúdica no tuvieron buena convivencia, pero ella se distanció, se alejó y listo. Pero ella, por ideología, ir a tirarle tierra a otro, no lo creo".

Además, el comunicador habló de "una operación o un teléfono descompuesto". "Tal vez compró algo que le dijeron. Además, si a mí me pasara algo así, lo primero que haría es llamarla de frente, no voy a los medios, le preguntaría si realmente pasó algo", cerró.