Filtran el video del ataque homofóbico que sufrió Leo García

Leo García sufrió una brutal golpiza la noche del lunes en el barrio de General Rodríguez. El artista contó detalles de lo sucedido en varios videos que subió a sus redes sociales. "Esto no es un maquillaje", comenzó diciendo. En las imágenes se lo puede ver al músico con el rostro ensangrentado, luego de sufrir una paliza por parte de una persona.

"Así me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay y así respondieron", comentó sobre los motivos por los cuales este grupo de personas decidió golpearlo.

"Fue acá a la vuelta de mi casa. No me esperaba para nada una situación así. Nunca provoqué nada para que sucediera", aclaró García. Además, explicó que no tenía intenciones de denunciar lo sucedido, pero su abogado le aconsejó hacerlo. "Yo no soy de andar denunciando, pero tengo que hacerlo porque tiene que ver con un caso de homofobia", agregó el cantante.

Este jueves, las imágenes del video de la cámara de seguridad fueron difundidas por Infobae y en Nosotros en la mañana. "El ataque existió pero él relata otra situación. Testigos dicen que Leo tiró un vaso", precisaron desde el matinal de eltrece. Según publicó el sitio Infobae, el hecho sucedió en un kiosco y no en la cervecería El Gran Capitán de Presidente Perón, como había sugerido García en una primera versión.