Leo García sufrió una brutal golpiza de una patota homofóbica

"Esto no es un maquillaje", comenzó diciendo Leo García en un video que subió a sus redes sociales. En las imágenes se lo puede ver al artista con el rostro todo ensangrentado, luego de sufrir una golpiza en su barrio de General Rodriguez por parte de una patota.

"Así me dejaron en General Rodríguez, el lugar donde vivo. Hablé con un chico y le tiré una onda gay y así respondieron", comentó sobre los motivos por los cuales este grupo de personas decidió golpearlo.

"El chico que me pegó pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!", afirmó el músico.

Noticia en desarrollo.