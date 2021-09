Dady Brieva asumió la crisis del kirchnerismo y le hizo un pedido al Gobierno

Tras la masiva renuncia de funcionarios, Dady Brieva se sinceró sobre la crisis del kirchnerismo y expresó su angustia por el momento que está pasando el país.

En diálogo con C5N, el humorista expresó: “A todos los oyentes, los televidentes y a todos los militantes que nos siguen, esto nos tiene sorprendidos y angustiados. Esto nos tiene angustiados desde el domingo pasado. Estamos tratando de salir de esta piña que hemos recibido”.

A su vez, el ex Midachi se mostró crítico con el silencio oficial de estos días. “Los gestos son importantes. Sé que nadie tiene información y si uno la tiene, no tiene que salir, pero cuando hay tantas expectativas, ¿qué hacés?. Si no tenés cinco días de información... ¿no salís cinco días en el noticiero? Algo tenés que decir. Aunque sea para decir: ‘No hay nada’. Esos gestos son interesantes y tranquilizan. Sobre todo cuando hay una movilización de todo un pueblo, sobre todo como el nuestro, el pueblo peronista, que ha sentido el golpe”, se lamentó.

Sobre la falta de gestos del oficialismo hacia la militancia, Dady Brieva apuntó: “No decís nada, pero mandás una tranquilidad. Parecemos esos tipos que chocan a alguien y se presentan cinco meses después con el abogado. No sirve”.