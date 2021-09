Rocío Marengo reveló detalles sorpresivos de su polémica catarsis amorosa

Anoche se vivió un duro momento en Showmatch, cuando Roció Marengo sorprendió a todos al protagonizar una vehemente catarsis sobre su intimidad amorosa. La participante de La Academia disparó duramente contra su actual pareja, Eduardo Fort, al que le exige mayor acompañamiento.

"Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada tratando de salvar la relación. Se hace el que me apoya, pero no es capaz de acompañarme. Estoy harta", reveló visiblemente desbordada luego de su performance. Luego, agregó: "La remo mucho para que después me pongan, ‘la novia de Eduardo Fort’. Soy Rocío Marengo, no me importa nada que tenga una empresa. Quedo como la interesada. Si él está enamorado que venga. Si no, chau".

Tras las repercusiones por lo sucedido, esta mañana analizaron lo que sucedió en Los ángeles de la mañana. Allí, Ángel de Brito dio su opinión sobre el descargo de Marengo. "Muchas personas se sintieron identificadas con el discurso de Marengo. Suele pasar que dentro de una pareja, uno es más "poderoso" y no reconoce el trabajo del otro", comenzó diciendo el conductor de LAM.

"Creo que Rocío, más allá de lo que pensemos de ella, hizo su carrera sola. Nunca fue "novia de". No se colgó de nadie. Ella siente que Fort la tuvo mucho tiempo como amante, que la ocultó muchísimo", agregó antes de poner al aire una nota que hizo Maite Peñoñori en los estudios de eltrece minutos después de lo sucedido.

"Que noche fuerte", comenzó diciendo la angelita. "Se me mezcló todo. Podría no haber dicho nada, pero prefiero que la gente me conozca. Estoy pasando un mal momento con mi pareja, porque después de 8 años siento que se comparta de una manera que yo no merezco", respondió un poco más calmada Roció.

"¿Él se lo esperaba?", le consultó la angelita. "No se lo esperaba. Para él todo pasa y yo me banco todo. Está en la cómoda y yo no quiero más estar bancando situaciones", se sinceró la mediática.

"¿Están conviniendo?", preguntó la movilera. "Yo no quiero dar detalles, no me parece. Me colapsé. Yo tengo que bancar sus tiempos y no son los míos. No hay nada más que eso. Yo acompaño. Solo quería que él esté hoy acá. Mi reacción fue una mezcla de cosas que tenía. A mi me gusta que la gente me conozca. No me avergüenzo. Yo di todo por mi pareja, y si las cosas no se dan más, chau, terminamos la relación", argumentó Rocío.

Tras ver la entrevista, de Brito no dudo en comentar: "Está decidida a terminar la relación, yo no se si ya no está terminada".