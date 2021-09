La categórica respuesta de Marcelo Mazzarello sobre la demanda que le hará Flor Peña

Marcelo Mazzarello dio una categórica respuesta frente a la demanda que le hará Flor Peña, quien quedó indignada por un mensaje del actor en Twitter en el que aseguró que ella lo hizo echar de una película que se rodará en octubre.

"¡El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. ¿Voy a INADI? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW", había disparado Mazarello.

Este miércoles, uno de los productores del film en cuestión aclaró que la decisión de no elegir a Mazzarello para uno de los personajes del film fue de la producción. El actor había lanzado hace algunas semanas declaraciones muy críticas contra Flor Peña por sus visitas a Olivos para reunirse con Alberto Fernández cuando regía la cuarentena más estricta.

Marcelo Mazzarello y Flor Peña

Por su parte Flor Peña comentó este miércoles cuál será su acción hacia Marcelo Mazzrello. "No lo voy a llamar, le voy a mandar una carta documento, lo que dijo es una difamación muy grande. Él tenía que hacer de mi esposo en la película Más respeto que soy tu madre, es muy importante y la producción quizá me está cuidando. Cuando pasó lo de la visita a Alberto él salió a matarme por todos lados, yo lo conozco, trabajamos juntos y siempre nos llevamos muy bien", aseguró Flor.

Finalmente, consultado por el portal Primiciasya.com, Mazzarello contestó sobre la denuncia que le iniciará su ex compañera. “Que la mande nomás, no me preocupa”, le dijo el actor a este medio. Y agregó sobre la excusa del productor: "¡Y qué otra cosa puede decir!”.