Conocido actor denuncia que Flor Peña lo hizo echar de una película

Hace algunas semanas, Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus visitas al presidente en Olivos cuando regía la cuarentena más estricta, y ahora un conocido actor lanzó una fuerte denuncia en contra de la conductora de Flor de equipo (Telefe).

Marcelo Mazzarrello ya se había referido de maner crítica a los encuentros de su colega con Alberto Fernández, pero ahora la acusó de hacerlo echar de la versión cinematográfica de Más respeto que soy tu madre, que se filmará en octubre.

Marcelo Mazzarello vs Flor Peña.

“¡El poder que da visitar a AF (por Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno. ¿Voy a Inadi? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW”, lanzó Mazzarello desde Twitter.

El fuerte tuit de Marcelo Mazzarello contra Flor Peñ.

El actor había llegado a un acuerdo de palabra con la producción del film y tenía bloqueada su agenda para ser parte del rodaje. Hasta el momento, más allá de su fulminante mensaje, no ha dado más detalles a los medios.

Por otro lado, desde el entorno de Flor Peña desmienten que ella haya intercedido para que lo excluyan de la película, y aseguran que se trató de una decisión de los productores del largomentraje, para finalmente inclinarse por Guillermo Arengo para el rol que iba a cubrir Marcelo Mazzarello.

Los tres actores que ocupan los roles protagónicos de la película son Diego Peretti, Florencia Peña y Ángela Torres (en los roles de padre, madre e hija, respectivamente).